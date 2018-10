Isernia. Sorpreso a fare i bisogni davanti a un locale, rischia una multa di 10mila euro

Un commerciante del luogo, esasperato per le feci che continuamente trovava davanti all’ingresso della sua attività commerciale in occasione dell’apertura mattutina, si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Isernia, per porre fine a tale sgradevole situazione. I militari, ricevuta la denuncia hanno avviato le indagini del caso, eseguendo diversi appostamenti, soprattutto alle prime ore del mattino per riconoscere il responsabile. In occasione di uno di questi servizi i carabinieri sono riusciti ad individuare un uomo che, noncurante del rispetto della proprietà e del fatto di trovarsi in un luogo pubblico, calati i pantaloni defecava sulla porta di ingresso del locale pubblico.

Il responsabile per il comportamento tenuto sarà segnalato alla competente Autorità Amministrativa per l’irrogazione della sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro per la violazione di atti contrari alla pubblica decenza.

Isernia: Controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Denunciata una persona

In questi ultimi giorni, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso, coadiuvati dai reparti territoriali della provincia, hanno svolto dei controlli in alcune attività commerciali di questo capoluogo per verificare il rispetto delle norme concernenti la salubrità e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso delle varie verifiche che hanno interessato imprese operanti in diversi settori, i militari hanno deferito il titolare di una di queste, alla competente Autorità Giudiziaria, per aver tenuto presso la propria attività la cassetta di primo soccorso priva della dotazione minima stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

Venafro. Sorvegliato speciale sorpreso di notte fuori dal proprio domicilio, denunciato dai Carabinieri

A Venafro, un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per violazione alle prescrizioni imposte. Il sorvegliato speciale, è stato sorpreso dai militari nel corso della notte, fuori dal proprio domicilio ed in altro comune, violando così le disposizioni impartite dalla competente Autorità Giudiziaria per l’espiazione della particolare misura di prevenzione.