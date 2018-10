Eccidio Fornelli, le manifestazioni in programma per il 75esimo anniversario

Una rievocazione storica per far comprendere, in modo originale e suggestivo, soprattutto ai più giovani, cosa accadde a Fornelli nel mese di ottobre del 1943, quando i soldati nazisti uccisero per rappresaglia il podestà Giuseppe Laurelli e i suoi concittadini Giuseppe e Vincenzo Castaldi, Celestino e Domenico Lancellotta e Michele Petrarca. La loro colpa fu quella di aver tentato di difendere un giovane del rione Castello, che con una bomba a mano aveva ucciso un soldato tedesco mentre facevano razzia nei casolari. L’associazione “Noi soldati al Fronte”, d’intesa con l’Amministrazione Comunale – e in particolare con l’assessore Pasquale Lombardi, che ha curato l’evento – ha proposto la rievocazione degli episodi che si conclusero con l’impiccagione dei sei cittadini fornellesi. Una rappresentazione – questa – voluta per ricordare al meglio il 75esimo anniversario dell’eccidio, ha commentato il sindaco, Giovanni Tedeschi. Le celebrazioni entreranno nel vivo domani 4 ottobre. Come di consueto, la pagina più triste della storia di Fornelli sarà ricordata con il tradizionale corteo per la deposizione delle corone d’alloro al centro del paese. Subito dopo, nella frazione di Castelcervaro, il parroco don Francesco Rinaldi celebrerà una messa nel luogo in cui furono uccisi il podestà e i suoi concittadini. A seguire, nella vicina Casa di Riposo Villa Paradiso, l’Ordine dei giornalisti proporrà un seminario dal titolo: “Giornalismo in Trincea. Il reportage di guerra e l’esperienza di chi l’ha vissuta”. Domenica, infine, sarà presentato il catalogo delle opere che il pittore Antonio Pettinicchi ha dedicato ai Martiri di Fornelli.