Sanità, l’Ordine dei medici di Campobasso al ministro Grillo: subito un commissario ad acta

L’ordine dei medici di Campobasso esprime apprensione per la mancata nomina del commissario ad acta alla sanità ed ha scritto al ministro Grillo per sollecitare un tempestivo intervento per risolvere la vicenda. “In Molise stiamo vivendo un momento di grande preoccupazione per questa situazione – scrive Carolina De Vincenzo – che perdura ormai da molti mesi, determinando non solo uno scenario incerto per tutti gli operatori, per i cittadini e per gli ordini professionali. Ora le diseguaglianze sociali sono al massimo grado– conclude la missiva – Per di più le reti tempo-dipendenti, mostrano gravi lacune nei percorsi assistenziali in emergenza”.