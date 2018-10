Prevenzione dei tumori al seno: le iniziative Lilt con convegni e visite gratuite. Ecco le informazioni per prenotare

Anche quest’anno la Lilt Campobasso (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Campobasso), in collaborazione con l’Asrem, aderisce alla iniziativa nazionale della Lilt “Ottobre rosa” – il mese della prevenzione dei tumori della mammella, e promuove iniziative e manifestazioni incentrate sulle attività di prevenzione oncologica secondaria con visite senologiche sulla promozione e divulgazione degli screening oncologici regionali espletati dall’Asrem per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del retto-colon e del collo dell’utero sulle conoscenze e metodologie della prevenzione oncologica primaria rivolte alla popolazione e ai giovani attuate presso il Centro di Didattica Multimediale “Luoghi di Prevenzione Molise “ di Larino e con incontri informativi.

Il calendario delle iniziative è il seguente:

Incontro per Progetto Sportello Oncologico di prossima apertura presso l’Oncologia del Presidio ospedaliero di Termoli di Termoli ore 14.30 del primo ottobre.

Convegno “la Prevenzione è …Adesso: IO al centro” ore 10.30 del 13 ottobre presso Casa della Salute di Santa Croce in collaborazione con Avis.

Visite senologiche negli ospedali di Campobasso, Termoli e Larino in collaborazione con la Breast Unit di Campobasso e l’Uoc di Chirurgia del San Timoteo di Termoli.

Convegno “la Prevenzione è …A.A. S: Tu vieni e capirai” ore 10,30 del 10 novembre presso Centro la Vida di Termoli in collaborazione con La Vida Medical.

Per Prenotare le Visite Senologiche telefonare alla Segreteria Lilt Campobasso dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì a partire da domani, martedì 2 ottobre. Numero da chiamare: 0875714008