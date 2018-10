Iorio subito in giunta, la richiesta del gruppo consiliare Insieme per il Molise di Isernia

I sette membri del gruppo consiliare al comune di Isernia di Insieme per il Molise chiedono a Toma ingresso Iorio in giunta regionale:

Il gruppo “Insieme per il Molise” vuole salutare con soddisfazione il ritorno del senatore Iorio in Consiglio regionale. Un ritorno dovuto al risultato raggiunto lo scorso 25 settembre quando dalla Corte di Cassazione è arrivato un giudizio positivo per la vicenda che vedeva coinvolto Michele Iorio con una sentenza che poteva limitarsi alla pronuncia, ovvia e scontata, dell’intervenuta prescrizione. Invece, nonostante ciò, la Suprema Corte è entrata nel merito formulando un dispositivo di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”.

Dal punto di vista politico questa sentenza arriva in un momento importante per la Regione Molise il cui governo regionale potrà godere e usufruire della competenza di chi ha già governato per oltre un decennio, senza nulla togliere ai presenti, e sarà utile alla nuova classe politica per prendere provvedimenti che possano andare a favore dei cittadini e della nostra terra.

Ci auguriamo pertanto che il presidente Toma possa fare, ora, quella scelta che gli è stata impedita al momento della composizione del suo esecutivo riconoscendo a Michele Iorio il ruolo che, per rispetto e storia, si deve ad un indiscusso e indiscutibile leader politico. Una decisione che darebbe alla Giunta tutta, oltremodo, un’impronta di serietà e competenza agli occhi e dei molisani, della politica molisana, degli esponenti politici nazionali di centrodestra.

Motivo per cui da Palazzo San Francesco sosteniamo con forza un ingresso di Michele Iorio nell’esecutivo del presidente Toma con l’obiettivo di dare seguito al programma del centrodestra e contribuire alla soluzione dei problemi dei molisani.