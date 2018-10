Il tema delle scuole sicure in Consiglio regionale. E Michele Iorio torna in aula tra i banchi della maggioranza

Il tema della sicurezza degli edifici scolastici è stato al centro della seduta monotematica del Consiglio regionale, chiesta ed ottenuta dai consiglieri del Movimento 5Stelle. Ai lavori hanno partecipato anche i rappresentanti del Comitato scuole sicure. L’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Niro, ha ribadito l’impegno della Regione a mettere a disposizione le risorse destinate alla realizzazione di edifici scolastici sicuri, dal punto di vista sismico, ricordando anche che in Molise la situazione non è poi così drammatica come potrebbe sembrare e che l’attuale governo regionale farà tutto ciò che è in suo potere per garantire sicurezza e tranquillità agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie. Ma il Consiglio regionale si è aperto con il ritorno, tra i banchi della maggioranza, di Michele Iorio, dopo cinque mesi di assenza dall’aula. Il consigliere si è detto soddisfatto per la conclusione della vicenda giudiziaria che lo ha visto innocente e che ora gli consentirà di riprendere il proprio posto in Consiglio regionale a pieno titolo. Intanto, davanti ai cancelli di palazzo d’Aimmo un gruppo di ex lavoratori ha organizzato un sit-in di protesta per richiamare la politica alle proprie responsabilità, sollecitando un intervento che chiuda le tante vertenza ancora aperte.