Pozzilli. Neuromed, presenze record e ospiti illustri per la Notte europea dei ricercatori

Lo spettacolare arrivo di Doc e Marty a bordo della mitica Delorean, l’auto del film “Ritorno al futuro”, ha dato subito ai numerosi visitatori l’idea del progetto concepito dal Neuromed nell’ambito della notte europea dei ricercatori. Con B-Future l’istituto di Pozzilli ha voluto raccontare con parole semplici i progressi fatti dalla ricerca scientifica e dell’impatto positivo delle scoperte sulla vita di tutti i giorni. Ma per guardare con fiducia al futuro occorre anche investire nei giovani ricercatori per disegnare un domani migliore per l’Europa. E proprio questo è stato il tema centrale del convegno che ha dato il via alla manifestazione. Una scelta non casuale: da sempre, al Neuromed, i giovani sono considerati una risorsa su cui puntare con convinzione, ha ricordato il presidente della fondazione, Mario Pietracupa. Durante il convegno sono stati proposti anche collegamenti in diretta streaming con l’astronauta Maurizio Cheli – direttamente dal museo della scienza di Milano – e con i 26 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, veri e propri pilastri della ricerca scientifica in ambito medico, ha sottolineato Maria Novella Luciani, responsabile della ricerca e dell’innovazione al ministero della Salute. Al termine del convegno, il via alle visite ai laboratori. Un’occasione per tastare con mano l’attività svolta ogni giorno dai ricercatori e – perché no – per cimentarsi con qualche esperimento. Tra gli ospiti anche l’europarlamentare Alessandra Mussolini. Che si è detta entusiasta dei grandi progressi fatti dal Neuromed, un istituto che oggi rappresenta una vera eccellenza in ambito europeo.