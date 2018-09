Termoli, anziana di 85 anni cade in casa al quarto piano: arriva l’autoscala dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta in città Via IV Novembre al quarto piano per soccorrere una donna di 85anni caduta in casa e impossibilitata ad aprire la porta alla figlia. Utilizzando l’autoscala i pompieri sono entrati in casa da un balcone aperto trovando la signora a terra in cucina, si apriva la porta per permettere al personale sanitario del 118 di soccorrerla e trasportarla in ospedale per gli accertamenti del caso.