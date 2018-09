Ritardi pagamenti ricostruzione: Ance presenta proposta di legge, intanto dal Mef 27 milioni nelle casse regionali

Cosmo Galasso, Presidente dell’Ance, l’Associazione dei costruttori edili aderente a Confindustria, ha denunciato che i ritardi nel liquidare le opere della ricostruzione stanno toccando punte di un anno e mezzo, con le imprese che non possono più anticipare soldi di tasca propria. Galasso, in estate, aveva sottoposto al Governatore Toma una proposta di legge regionale per risolvere definitivamente il problema del ritardo dei pagamenti, attraverso un meccanismo stabile di anticipazione dei fondi tramite Finmolise. “Adesso – ha detto – abbiamo trasmesso ufficialmente a Toma la nostra proposta di legge, su cui aveva assicurato aperture. Non possiamo più aspettare – ha aggiunto Cosmo Galasso – e, se necessario, coinvolgeremo non solo i parlamentari molisani, ma anche il livello nazionale. La gravità complessiva della situazione, che non riguarda solo i lavori della ricostruzione, rende urgente garantire la ripresa immediata e definitiva dell’edilizia che deve avere la priorità, vista anche la sua importanza per il PIL molisano. Abbiamo anche proposto al governatore – ha rimarcato il presidente dell’Ance – di stanziare una quota fissa del PIL regionale agli investimenti in costruzioni.

Intanto, il Dipartimento per la Coesione ha validato la rendicontazione dei lavori della ricostruzione presentata dalla Regione. Ventisette milioni di euro, hanno fatto sapere da Palazzo Vitale, sono in corso di erogazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e saranno a breve disponibili nelle casse regionali. “Ciò, al netto dei 13 milioni e 800 mila euro già anticipati, consentirà l’immediato pagamento alle imprese della restante quota” ha spiegato Toma. «Continuiamo ad accelerare i pagamenti alle imprese – ha concluso – convinti che il sistema economico molisano necessiti, nel breve periodo, di una forte iniezione di liquidità, in linea proprio con le istanze dell’imprenditoria locale».