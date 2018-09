Isernia. “Diamoci una scossa”, campagna informativa sui bonus per rendere più sicura la propria casa

Favorire la cultura della prevenzione sismica, far conoscere gli strumenti fiscali messi a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza delle proprie case. Con questo spirito domenica 30 settembre, in 500 piazze italiane, sarà organizzata la prima “Giornata nazionale della prevenzione sismica”. Grazie all’impegno degli ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, anche in provincia di Isernia i cittadini avranno l’opportunità di consultare degli esperti per saperne di più sullo stato delle proprie abitazioni, ma anche di avere informazioni sul cosiddetto sisma bonus, che arriva a coprire fino all’85% delle spese sostenute per i lavori di messa in sicurezza. L’incontro sarà proposto in quattro città della Provincia di Isernia dalle ore 10.00 alle ore 16.00: Isernia (Piazza Andrea d’Isernia), Venafro (Comune di Venafro), Agnone (Palazzo Bonanni) e Frosolone (Piazza Alessandro Volta). “Diamoci una scossa”, questo il titolo scelto per la manifestazione. Un chiaro invito a prevenire le catastrofi mettendo in sicurezza o comunque riducendo il grado di vulnerabilità delle nostre case. La giornata della prevenzione non si esaurisce con questa campagna informativa. Nel mese di novembre gli esperti che hanno aderito all’iniziativa effettueranno visite tecniche gratuite nelle case delle persone che si registreranno sul portale dedicato a questo evento.