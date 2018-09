Isernia. Arte urbana per dare una nuova identità alle città, esperti a confronto all’auditorium

Quando si parla di arte urbana si pensa subito alla street art e ai quei murales che dalla notte al giorno compaiono nelle periferie delle grandi città. Ma in realtà è molto di più. Attraverso degli interventi mirati si può cambiare volto a una città o, meglio dargli una precisa identità. E non solo in contesti metropolitani, ma anche in piccole realtà come Isernia, ha spiegato durante un incontro organizzato all’auditorium Franco Purini, architetto, saggista e docente universitario, intervenuto all’incontro organizzato all’interno della collettiva d’arte contemporanea PACI. Una scelta non casuale. Tra i 14 artisti che espongono le loro opere c’è infatti anche Franco Summa, protagonista del confronto che ha permesso di analizzare le varie tappe del suo progetto che hanno dato una nuova impronta alla città di Pescara.