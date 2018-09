Termoli, aperte le iscrizioni per diventare volontario della Croce Rossa: parte corso di base

Un’opportunità per vivere il mondo del volontariato e contribuire ad attività di emergenza, socioculturali e altre esigenze di collaborazione e assistenza per la comunità e il territorio. Sono aperte le iscrizioni per un corso base dedicato ai volontari alla sede di Termoli della Croce Rossa Italiana. La struttura si trova in via Amalfi, 1 (zona Porticone). Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri 3477997828 e 3405800587. Il motto della Croce Rossa è “In più ci sei tu” e raccoglie tanti verbi che rappresentano gesti di solidarietà e valori importanti: “ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere e fare di più”.