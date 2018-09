Termoli: in Comune selezione per due tirocini rivolti a laureati

Due tirocini formativi da svolgere al Comune di Termoli e questa volta rivolti a laureati. Si cercano infatti due profili, uno con studi giuridici e l’altro con studi economici per avviare un percorso di collaborazione all’interno dell’Ufficio Europa. Il tirocinio, retribuito, durerà sei mesi e potrà essere prorogato per altri sei. Tra i requisiti la residenza a Termoli e una disoccupazione da almeno 12 mesi, non ci sono limiti di età. Entro il 5 ottobre bisogna presentare le candidature compilando la domanda, il tirocinio rappresenta un’opportunità anche di reinserimento lavorativo, per chi l’occupazione l’ha persa. Il progetto è stato presentato dal vice sindaco Maria Chimisso, insieme alla responsabile dell’Ufficio Europa Angela Costantini, e all’assistente sociale del Comune Maria Concetta Paolitto e rientra nella più ampia rete di servizi e assistenza collegata ai fondi UNRRA.

Da circa un anno l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Faced ha messo in piedi una rete di assistenza e accoglienza per persone senza fissa dimora, dandogli un pasto e un posto dove dormire, in questo caso la struttura Isola Felice, gestita dalla Misericordia. Decine e decine i casi trattati, al momento anche una coppia di anziani che con problemi di salute si è trovata anche senza casa. Il 31 dicembre i fondi termineranno e il Comune dovrà trovarne dei nuovi, grazie anche ai due tirocinanti che lavoreranno nell’Ufficio Europa.