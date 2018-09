Portocannone: da ieri a scuola in paese tutti gli studenti grazie all’impegno dei genitori

Da ieri tutti i bambini e i ragazzi di Portocannone, hanno fatto ritorno a scuola. E se il paese può ancora vedere i suoi piccoli residenti frequentare e animare le strade e i quartieri con i loro grembiuli e i loro zaini colorati è grazie soprattutto ai genitori. Al comitato che si è formato subito all’indomani della dichiarazione di inagibilità dell’istituto omnicomprensivo Jovine e che ha voluto con grande determinazione che i figli frequentassero la scuola a Porotocannone e non a San Martino, dove in un primo momento era stata individuata la nuova sede in cui si sarebbero dovuti trasferire. Hanno cercato di convincere l’Amministrazione a individuare e a rimettere a nuovo alcuni locali e ce l’hanno fatta. La curia ha messo a disposizione l’ex asilo di via Gramsci e l’oratorio di via Roma. Qui hanno iniziato le lezioni rispettivamente gli alunni delle elementari e delle medie. Prima però è stato necessario adeguare gli spazi per accogliere gli studenti e a farsi carico di tutto sono stati i genitori, che con spirito di collaborazione e anche di amore per il proprio paese, con grande determinazione hanno lavorato di persona a ritmo serrato nelle due strutture per trasformarle in scuole.

Il comune di Portocannone è in dissesto finanziario e non avrebbe potuto farsi carico di lavori in edifici di proprietà della Curia, ma il sindaco Giuseppe Caporicci per andare in contro ai genitori si è impegnato a trovare i soldi per pagare almeno il materiale che è servito ai genitori-operai per i lavori. Perchè proprio in questo si sono trasformati in giardinieri, imbianchini e muratori, spinti da un forte senso di comunità. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e anche il sindaco lo ha riconosciuto in un post su Facebook, dove ha ringraziato tutti per l’obiettivo raggiunto, anche se in alcuni momenti il confronto è stato alimentato da qualche polemica e da toni aspri. E’ stato un momento di crescita per tutti, sopratutto per la comunità di Portocannone.