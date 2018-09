Assoluzione piena, Iorio torna in consiglio regionale

Sentenza definitiva in Cassazione sul caso Iorio, la vicenda dello Zuccherificio che aveva determinato, per gli effetti della Severino, la sospensione dell’ex governatore Michele Iorio dalla carica di consigliere regionale. Ebbene la Corte Suprema ha emesso sentenza di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste. Grande soddisfazione ha espresso l’avvocato Arturo Messere, che non aveva mai dubitato sull’esito favorevole di questo caso giudiziario, e grande soddisfazione ha espresso lo stesso Michele Iorio che peraltro aveva rinunciato alla prescrizione – già sopraggiunta – chiedendo alla suprema corte di pronunciarsi comunque. “Aspettavo questa giornata nella certezza della mia più completa innocenza ed estraneità” – questo il commento a caldo di Iorio – “riprendo la mia attività politica con la passione di sempre e con il desiderio di rappresentare i tantissimi molisani che mi hanno votato, continuando a riporre fiducia nella mia persona e a premiare, con il consenso elettorale, l’attività politica e amministrativa fin qui svolta”.