Tv locali escluse dal Milleproroghe, l’Assostampa: un danno economico e sociale

Ancora in evidenza il Milleproroghe e i criteri adottati per l’assegnazione dei fondi alle tv locali che penalizzano le piccole regioni come il Molise. A prendere posizione è l’Assostampa che parla di colpo di mano ai danni della concorrenza, del pluralismo dell’informazione. Il sindacato dei giornalisti propone di stoppare l’iter del provvedimento con una impugnativa giudiziaria delle tv anche davanti alla Corte Costituzionale e la pressione del Molise sulla Conferenza delle Regioni per ripristinare, ha detto il presidente Giuseppe Di Pietro, il criterio di ripartizione a livello regionale inserendo un comma nella Manovra. L’assostampa ha rimarcato i danni, non solo economici e occupazionali ma anche sociali. “Un vulnus insanabile per la democrazia, perpetrato con la sottrazione di fondi vitali alle voci del territorio”, ha concluso Di Pietro.