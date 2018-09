Isernia. Orti botanici a scuola, presentati i risultati del progetto

Bruschette al pomodoro e peperoni. Eccoli serviti a tavola i risultati del progetto “Crea la tua aiuola”, frutto del gioco di squadra tra la Prefettura di Isernia, la cooperativa Lai-lavoro anch’io, la Smaltimenti Sud, il Comune di Isernia e naturalmente le scuole. Gli orti botanici realizzati nel giardino del plesso scolastico di San Lazzaro da ora in poi saranno a disposizione degli alunni per svolgere attività didattiche ed educative. Del resto l’obiettivo era proprio quello di far conoscere le buone pratiche alle nuove generazioni, ha commentato il prefetto, Fernando Guida. Il progetto ha trovato pieno sostegno da parte della Smaltimenti Sud. Che ha curato anche la parte didattica di questa iniziativa. Determinante anche il ruolo svolto dai ragazzi della Cooperativa Lai, impegnati – è il caso di dirlo – direttamente sul campo. Hanno imparato e messo in pratica le nuove competenze acquisite.