Editoria, il consigliere regionale D’Egidio: subito una legge a sostegno del settore

Non si placano le polemiche legate all’approvazione del decreto Milleproroghe che penalizza le emittenti locali delle piccole regioni come il Molise. Sull’argomento è intervenuto il consigliere regionale di Forza Italia, Armandino D’Egidio che ha parlato di duro colpo per il Molise e per l’informazione locale. “Un settore – ha detto – messo a dura prova da molteplici fattori. Per questo – ha proseguito – è necessaria una legge che sia di sostegno alle aziende e riesca a rilanciare il settore. Oltre ad una buona legge che dovrà premiare gli editori virtuosi – ha concluso D’Egidio – contestualmente si potrà intraprendere, con l’Ordine dei giornalisti e Assostampa, un percorso volto a reperire fondi europei per l’editoria indiretti