Agnone. Portone di un’attività commerciale in fiamme, indagano i Carabinieri

Un principio di incendio è stato registrato la scorsa notte, dopo la mezzanotte, ai danni della porta di ingresso di un’attività commerciale, ubicata nel comune di Agnone. Secondo quanto accertato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, incaricati delle indagini del caso, ignoti hanno cosparso il portone con del liquido infiammabile. Le fiamme sono state prontamente spente e, di fatto, non si sono registrati grossi danni. La proprietaria è una donna del luogo. Ai militari, la donna ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. La zona è presidiata da telecamere per la videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisite e sono al vaglio degli inquirenti. Alla luce dei primi elementi raccolti non si esclude nessuna ipotesi investigativa.