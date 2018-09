Venafro. Storia e natura, ecco i progetti per valorizzare la frazione Ceppagna

L’occasione per riscoprire le tradizioni, la storia, la gastronomia e il patrimonio ambientale di Ceppagna l’ha offerta Cippus Informa Molise, l’associazione presieduta da Domenico Di Meo, organizzando un incontro-dibattito. nella palazzina Liberty. Buona la presenza di pubblico. La più grande delle frazioni di Venafro – è emerso dal confronto tra esperti – ha molti tesori nascosti sui quali puntare. In effetti durante l’incontro sono state fatte diverse proposte di promozione e valorizzazione del territorio di Ceppagna. Una di queste è stata lanciata dai vertici del Parco regionale dell’Olivo di Venafro. L’idea è quella di puntare sui fondi stanziati per la valorizzazione dei paesaggi rurali e storici, puntando in particolare al recupero dell’arte della realizzazione dei muri a secco, tipici dei terrazzamenti che caratterizzano gli oliveti della zona. In questa fase stanno tornando in auge. Al di là dell’aspetto estetico, sono utilissimi per porre un argine alle frane.