Termoli: lavori in via Dante quasi terminati, presto nuova viabilità in centro

La riqualificazione di via Dante a Termoli prosegue giorno dopo giorno, la nuova bretella che collega la stazione dei treni e la Madonnina, passando appunto per la strada che costeggia la ferrovia, prende forma sotto gli occhi di curiosi e residenti. Lavori che vanno avanti in maniera spedita, in anticipo sulla tabella di marcia, che prevede la consegna a dicembre. Anticipo al punto che la nuova strada potrebbe essere aperta anche per novembre. I lavori sono partiti dalla parte di pertinenza di Rfi, dove sono stati abbattuti tre edifici tra cui lo Juventus Club e il dopolavoro ferroviario. La strada è stata allargata e si è ricongiunta con piazza Bega, dove verrà realizzata una rotonda. Il progetto ne prevede una anche all’altro capo della strada, di fronte alla Madonnina. Qui, intorno alla statua, sarà aumentata la superficie con una pavimentazione in porfido e sarà sistemato del verde. Il progetto, pensato addirittura un secolo fa dal podestà Cieri, è stato ripreso dall’Amministrazione Sbrocca. Una piccola rivoluzione, necessaria per snellire il traffico del centro, visto che quando i lavori saranno terminati la maggior parte dei veicoli passeranno da qui. Via Dante diventerà a doppio senso, decongestionando di fatto, di parecchio, l’incrocio tra corso Nazionale e corso Umberto, che nelle idee dell’Amministrazione diventerà pedonale. In Comune si sta discutendo se chiudere alle auto tutto corso Umberto e in questo caso invertire il senso di marcia per alcune strade laterali. Un confronto interno alla maggioranza di Angelo Sbrocca e che non vincola l’apertura della nuova bretella.