Due vescovi a Isernia per il funerale di don Vincenzo Chiodi, sacerdote straordinario, ma troppo spesso incompreso

Tutto è perdonato, anzi siamo noi che ti chiediamo scusa. Frasi simboliche, fortemente emblematiche quelle pronunciate da ben due vescovi, monsignor Cibotti e monsignor Palumbo, per l’ultimo saluto a don Vincenzo Chiodi, ex parroco della cattedrale di Isernia, deceduto venerdì mattina. Scuse pubbliche per fare ammenda sul sofferto periodo vissuto da don Vincenzo Chiodi e la chiesa isernina, quando lasciato l’incarico di parroco della cattedrale, per limiti di età, decise di candidarsi in politica, al consiglio comunale, perchè, come disse allora, amava tanto la sua città. Un amore viscerale che lo spronò ad anni ed anni di ricerche storiche e scientifiche sulle origini micenee della città di Isernia. Vedendo la sua Isernia cadere in una profonda crisi economica e sociale, don Vincenzo Chiodi, nel 2012, decise da fare il gran salto in politica, non gli fu perdonato, allora, dalla gerarchia ecclesiastica che lo sospese a divinis. Ma oggi, nel giorno dell’addio, davanti ad una cattedrale gremita, ben due vescovi lo hanno perdonato, anzi gli hanno chiesto scusa, prima monsignor Cibotti, nella sua omelia, e poi anche monsignor Palumbo, vescovo di Trivento, che di Chiodi fu l’erede alla guida della parrocchia della cattedrale. E si è chiuso così nel riconoscimento di quanto fatto da don Vincenzo Chiodi, come sacerdote e come studioso, il capitolo terreno dell’ex parroco della cattedrale di Isernia, una mente e un’anima straordinarie, tanto da farlo apparire fuori sintonia rispetto alla gerarchia e alla tradizione ecclesiale, ma lui, don Vincenzo, era così, non era diverso, era straordinario, tanto da apparire incomprensibile. Oggi riposa in pace accanto a chi, sicuramente, lo ha sempre ispirato e sempre compreso, a differenza di noi, semplici esseri umani.