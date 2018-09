Santa Croce-Termoli, disagi per studenti e pendolari che viaggiano in bus: serve soluzione

Ci sono disagi per i pendolari che ogni giorno raggiungono Termoli in pullman da Santa Croce di Magliano. Il bus di andata delle sette e quello di ritorno dell’una e mezza sono pieni e spesso molti studenti e lavoratori devono affrontare il viaggio in piedi.

In particolare, la corsa del primo pomeriggio serve anche i comuni di Rotello e Bonefro con disagi ancora più pesanti.

I pendolari chiedono agli organi competenti un bus a due piani o, in alternativa, una soluzione che possa risolvere il problema anche in vista del prossimo inverno.