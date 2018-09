Isernia. Protezione civile regionale, l’assessore Di Baggio: al lavoro per rilanciarla

Fino a qualche anno fa la Protezione civile della Regione Molise era considerata da tutti eccellente: con i suoi uomini e i suoi mezzi riusciva a far fronte con la massima efficacia a ogni tipo di emergenza, spesso ricevendo elogi anche al di là dei confini regionali, come dimostrano le esperienze fatte durante l’emergenza terremoto a L’Aquila e in altre situazioni simili. Poi c’è stato un lungo black-out che ha cancellato i progressi fatti in passato. “Abbiamo trovato una situazione disastrosa: in alcuni mezzi, tanto per rendere l’idea, mancava il carburante. Oppure erano senza revisione. Ma ora vogliamo invertire la marcia. Il ritorno di Giarrusso va in questa direzione”, ha detto l’assessore regionale Roberto Di Baggio a margine di un incontro organizzato a Isernia dal Gruppo Operativo Ambientale Centro Molise, nell’ambito della festa della protezione civile. Oltre che di terremoti, durante l’incontro di scena all’auditorium si è parlato anche di dissesti idrogeologici, altra grande emergenza della nostra terra. Le frane proprio non danno tregua. Per ridurre al minimo i disagi occorrono interventi strutturali, ma anche la prevenzione può dare un grande aiuto, ha spiegato Francesco Leone, funzionario del dipartimento della Protezione civile. Come? Intanto con una rete più capillare di controllo e conoscenza del territorio. Non meno importanti le campagne informative rivolte ai cittadini. La prossima “Io non rischio” sarà protagonista nelle piazze italiane (Molise compreso) nel mese di ottobre.