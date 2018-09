Formazione Professionale. Al via il nuovo catalogo regionale: 4,5 milioni di euro a disposizione

Al via il nuovo catalogo della Formazione professionale, settore strategico legato a doppio filo con le politiche del lavoro. Con la delibera 438 dello scorso 10 settembre, la Giunta regionale ha dato il via all’Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo regionale di offerta formativa.

La somma a disposizione è di 4,5 milioni di euro e riguarderà interventi formativi collegati principalmente all’inserimento e reinserimento lavorativo di alcune categorie sensibili: cittadini con oltre 55 anni di età, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità. Saranno inoltre privilegiati i percorsi formativi specialistici, in particolare quelli rivolti alla green ed alla blue economy, ai servizi alla persona, ai servizi sociosanitari e alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali.

Saranno invece esclusi dal Catalogo regionale dell’offerta formativa – e quindi lasciati alla esclusiva iniziativa privata – i settori: i corsi da estetista e acconciatore, da operatore socio sanitario, da addetto alla somministrazione e al commercio di alimenti e bevande.

Soggetti beneficiari del contributo regionale saranno gli organismi di formazione professionale i quali potranno presentare un massimo di cinque progetti per ogni sede accreditata.

Tra le nuove figure professionali riconosciute e sostenute dalla Regione Molise ci sono quelle dell’educatore e operatore tiflologico, operatori destinati a persone non vedenti ed ipovedenti al fine della loro piena integrazione sociale e culturale. La terza figura è quella di assistente di studio odontoiatrico.

Va quindi componendosi un pacchetto di discipline formative orientato sulle nuove ed effettive esigenze del mercato del lavoro. In particolare va segnalato che tra i soggetti disoccupati e inoccupati beneficiari delle misure, vanno considerati anche i lavoratori autonomi.