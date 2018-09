Isernia. Trasporta alimenti in cattive condizioni igieniche, commerciante nei guai

A Isernia, nel corso di una serie di controlli agroalimentari eseguiti dai militari della locale Stazione Carabinieri Forestale, un commerciante campano, è stato sorpreso alla guida di un furgone mentre trasportava prodotti alimentari in assenza di idonee condizioni igienico-sanitarie, in quanto gli alimenti venivano conservati nel vano di carico che presentava segni evidenti di usura e sporcizia, tali da non garantire la protezione da fonti di contaminazione. Il commerciante, è stato sanzionato in via amministrativa sia con il sequestro cautelare degli alimenti, nonché con una sanzione di circa 6.200 euro, anche per aver omesso di presentare la dichiarazione di inizio attività alla competente ASL