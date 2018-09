Dissesti idrogeologici e calamità naturali, incontro della Protezione civile a Isernia

Presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Isernia, la Festa della Protezione Civile, in programma nei giorni 21, 22 e 23 settembre.

«Si tratta della seconda edizione della Festa – ha detto l’assessore comunale alla protezione civile Eugenio Kniahynicki –. Saranno tre giorni densi di iniziative, dal convegno sul tema “Dissesto idrogeologico e calamità naturali” ai momenti gastronomici e agli intrattenimenti musicali. Dopo i consensi ottenuti lo scorso anno, il Gruppo Operativo Ambientale Centro Molise ha voluto ripetere l’esperienza, proponendo un programma ancor più interessante e adatto a tutte le età».

«Purtroppo abbiamo dovuto spostare la data della esercitazione di protezione civile prevista per il 22 settembre – ha dichiarato Luciano Appugliese del GOA Centro Molise –. Per ragioni organizzative si terrà il prossimo 21 ottobre, ma tutti gli altri eventi restano invariati, a partire dal convegno che avrà luogo venerdì 21 settembre, dalle ore 9, nell’auditorium Unità d’Italia, al quale interverrà il dott. Francesco Leone della protezione civile nazionale. Poi, in serata, in piazza Andrea d’Isernia, si potrà ascoltare la magica fisarmonica di Peppe Zona. Il giorno seguente, sabato, nella stessa piazza, si esibirà una band-cover di Vasco Rossi. Domenica sera, infine, dalle 21, danze popolari (pizziche e tarantelle) con il gruppo Sud Folk».

Durante la tre giorni, funzioneranno stand gastronomici e divertimenti per i bambini in vico Mercatello e nelle piazze Celestino V, Mercatello e X Settembre.