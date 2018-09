Campomarino: Comune inagibile, è polemica con gli studenti del Professionale che non vogliono trasferirsi

E’ braccio di ferro a Campomarino tra Amministrazione comunale e studenti dell’Istituto professionale che proprio oggi hanno manifestato contro la decisione presa dal Comune di spostare le lezioni per 3 classi della scuola, per un totale di 35 alunni, dall’edificio di via Cuoco alla scuola media Magliano di Larino, con conseguenti disagi per famiglie e ragazzi stessi. La soluzione era stata prospettata durante una riunione che era stata convocata a seguito della necessità di trovare una nuova sede per il Comune di Campomarino. Quella attuale di via Dalla Chiesa è infatti risultata inagibile dopo le scosse del 14 e 16 agosto. Il responso è arrivato da una relazione sulla vulnerabilità sismica chiesta dall’Amministrazione all’indomani del sisma a un tecnico esperto che già lo scorso anno aveva redatto un primo resoconto. L’ultimo responso è stato categorico: l’edificio non è più in grado di contrastare un’eventuale azione sismica. Sono stati immediatamente sgomberati gli archivi al piano superiore e il personale e gli uffici vanno spostati. Una soluzione sarebbe stata individuata ed è contenuta in un’ordinanza firmata dal sindaco Gianfranco Cammilleri che dopo una serie di valutazioni ha disposto il trasferimento del Comune nei locali della scuola elementare di via Favorita, i cui alunni verranno spostati dove ci sono le altre classi elementari e le medie nell’edificio di via Cuoco. Qui non ci sarà più spazio, però, per l’Istituto Professionale, che è stato stabilito di trasferire nella scuola media Magliano di Larino. La decisione ha fatto infuriare le famiglie degli studenti che non sono disposte a mandare i figli in un altro centro. La stessa dirigente scolastica Angela Tosto si è detta stupita dell’ordinanza e ha riferito di aver partecipato a una riunione nella quale erano state vagliate alcune ipotesi, ma di non aver dato l’assenso alla decisione poi presa. “Non è la nostra scuola ad essere inagibile, perché si devono spostare gli studenti con l’anno scolastico tra l’altro già iniziato, le famiglie, comprensibilmente, non sono d’accordo” ha affermato la dirigente. La situazione è incandescente, oggi gli studenti del professionale hanno scioperato e lasciato striscioni davanti al Comune. Domani a Campobasso alle 10,30 la riunione in Provincia con il presidente Antonio Battista, che ha convocato tutti, compreso l’ufficio scolastico regionale, sperando di trovare una soluzione che crei meno disagi per tutti.