Bando periferie, a Roma il direttivo dell’ Anci per salvare i progetti. Presente anche il sindaco Battista

di ANNA MARIA DI MATTEO

Va avanti la battaglia dei sindaci in difesa del bando periferie, cancellato dall’approvazione del decreto Milleproroghe. Un bando che per il Molise equivale a 28 milioni di euro: 18 per la città di Campobasso, la differenza, di 10 milioni per quella di Isernia. Ma lo scippo messo in atto dal governo Conte tocca solo il Molise, ma riguarda 326 comuni italiani. Oggi a Roma il direttivo nazionale Anci, per fare il punto della situazione e decidere la linea da portare avanti.E il sindaco di Campobasso Battista è pronto, assieme ai colleghi delle altre città a dar battaglia. Il presidente Decaro tuttavia, all’indomani dell’approvazione del Milleproroghe aveva ricordato come il premier Conte si fosse impegnato, in prima persona, a far approvare, in un secondo momento, un nuovo decreto che stanzia le risorse cancellate con il bando periferie. Dunque non tutto sembra essere perduto. Anche il sindaco Battista preferisce concedere una apertura di credito al nuovo governo, sperando di poter salvare il maxi finanziamento per opere ed interventi destinati alla rivitalizzazione ed al rilancio economico e sociale delle periferie. I 18 milioni riguardano la collina Monforte, il mercato coperto, per il quale è prevista la metà dell’intero finanziamento, l’ex mattatoio, la zona di selva piana e la realizzazione della pista ciclabile e pedonale che nasce dalla parte finale della via Matris, a scendere.

Intanto si parlerà del bando periferie nel Consiglio comunale monotematico convocato a Campobasso per venerdì prossimo ed allargato alla delegazione parlamentare, chiamata a fare pressing sul governo affinché mantenga fede alla parola data ed eroghi i finanziamenti promessi. Insomma, la guardia va mantenuta sempre alta per evitare altre brutte sorprese, come quella del Milleproroghe.