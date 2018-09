Isernia. Rapinano un’anziana, tre rom arrestati dalla Squadra volante

Tre persone di etnia di rom – due uomini e una donna – sono state arrestate oggi pomeriggio dalla Polizia di Stato di Isernia. Devono rispondere dell’accusa di rapina. Stando alle prime informazioni raccolte, avrebbero strappato una collana dal collo di un’anziana in località Colle Cioffi, borgata del Comune di Isernia. Un’altra donna – che ha agito insieme alle tre persone finite in manette – è attualmente ricercata. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio quando, poco dopo la rapina, è stata segnalata un’auto bianca sospetta alle forze dell’ordine. Il quartetto è stato rintracciato nel territorio di Fornelli, nel curvone che dal viadotto immette sul tratto di strada che conduce alla frazione Bivio di Fornelli. Le quattro persone in fuga viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta. Gli uomini della Squadra volante hanno fermato tre degli occupanti, mentre una donna si è dileguata, facendo perdere le sue tracce nei boschi. Gli agenti, insieme ai colleghi della Squadra mobile, giunti subito sul posto, hanno battuto palmo a palmo tutta la zona. Ma la folta vegetazione ha permesso alla donna di avere la meglio. I tre fermati sono stati condotti alla Questura di Isernia per gli accertamenti di rito. Poi il trasferimento in carcere. Sembra che la refurtiva sia stata restituita alla legittima proprietaria. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se le due coppie rom abbiano effettuato altri reati in zona, compresi furti e truffe, per lo più ai danni di anziani.