Droga: il procuratore Antonio La Rana chiede rinvio a giudizio per 41 indagati

Si terrà il prossimo 24 settembre nel tribunale di Larino l’udienza preliminare in cui il Gup dovrà decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio per 41 persone indagate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fascicolo con l’informativa dei carabinieri completa di pedinamenti e intercettazioni risale al 2013. Il procuratore Antonio La Rana lo ha ereditato formulando le accuse per 41 imputati per lo più residenti a Termoli, Guglionesi e Larino. Alcuni anche a San Severo e San Giovanni Rotondo, ritenuti i responsabili di un proficuo spaccio di cocaina ed eroina proprio a Termoli, con la droga spesso venduta anche ai minorenni. Le indagini erano state condotte dal nucleo operativo dei carabinieri di Termoli.