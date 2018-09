Chiuso al traffico il viadotto Sente, cittadini infuriati: percorsi alternativi inesistenti

Dalle 13 di oggi è chiuso al traffico il viadotto Sente, unico vero collegamento tra l’Abruzzo e il Molise. Non si sa se e quando sarà riaperto, per questo un buon numero di cittadini ha deciso di manifestare pacificamente. Avevano anche pensato di strappare le tessere elettorali, ma l’arma del voto vogliono tenersela ancora. C’è rabbia perché questo viadotto è l’unica possibilità per i paesi del versante vastese di raggiungere l’ospedale e le scuole di Agnone, soprattutto quando l’inverno picchia duro. C’è preoccupazione perché temono che una volta chiuso, il Sente non riapra più. Ed è un grosso problema: chi vive da queste parti sa bene che i percorsi alternativi purtroppo sono messi malissimo. La ex statale Istonia è interessata da una serie di frane. Sembra più un sentiero di guerra che una strada. Tra l’altro in alcuni punti tocca quota 1.200 metri. In inverno questo potrebbe essere un grosso problema. Per chi lavora o deve garantire assistenza sanitaria ora la situazione si fa davvero dura. Se in tutti questi anni fosse stata garantita la manutenzione ordinaria – accusano i cittadini – oggi non ci si ritroverebbe in queste condizioni. Per molti questa chiusura si poteva evitare, a maggior ragione perché si sapeva che da oltre un decennio il viadotto necessitava di interventi urgenti. Ora però non si può tornare indietro. Non si sa fino a quando il viadotto resterà chiuso. Di certo non bastano pochi spiccioli per metterlo in sicurezza. Solo per gli interventi sui due piloni che preoccupano di più occorre oltre un milione di euro. Poi sono necessari altri lavori, ha detto il dirigente alla viabilità della Provincia di Isernia, Lorenzo Di Iacovo. Per il primo step l’ente di via Berta ha chiesto alla Regione Abruzzo e al Provveditorato alle opere pubbliche un milione e 200mila euro.