Allarme droga: l’Ordine degli psicologi e Confcooperative accanto al Procuratore D’Angelo

Dopo l’appello lanciato dal Procuratore Capo Di Campobasso, Nicola D’Angelo, sul tema del contrasto al dilagare del fenomeno droga è intervenuto il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, Nicola Malorni. Dura la sua presa di posizione che mette sotto accusa i “decisori politici e dirigenziali della nostra Regione – scrive in una nota – che hanno bandito la prevenzione e la promozione del benessere dalle politiche sanitarie e sociali, che non investono in progettualità a lungo termine o nella stabilizzazione della Psicologia nei nostri servizi”.

Un intervento tutto all’attacco quello di Malorni che pone l’accento sul tema della prevenzione, un aspetto a suo dire trascurato dalle Istituzioni, spesso protagoniste di progetti “usa e getta” che non portano da nessuna parte. La risposta da offrire, secondo Malorni, è quella di interventi di carattere strutturale e multidisciplinare, interventi di sistema e non sporadici capaci di coinvolgere una intera filiera della quale facciano parte Ordini professionali, Istituzioni, Scuola, Terzo settore, Ambiti sociali, Chiesa, Famiglie. “All’appello del procuratore D’Angelo – scrive sempre Malorni – abbiamo il dovere di rispondere con proposte di interventi psicologici, sociali ed educativi in grado nel medio-lungo termine di generare trasformazioni profonde e durature”.

Sul fronte lotta alla droga arriva anche la presa di posizione di Confcooperative Molise. L’organizzazione pone anch’essa l’accento sulla prevenzione, sollecitando l’intervento delle Forze dell’Ordine davanti agli istituti scolastici al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio. Accanto a questo, tuttavia, occorre altro, come ad esempio rilanciare la cultura del lavoro e determinare condizioni che consentano a chi ne è privo di potere avere delle opportunità. “Non possiamo che ripartire dal lavoro – scrivono. Per fronteggiare il mostro della droga, subito, immediatamente, bisogna finanziare la legge regionale n. 16 del 2009 di sostegno alla cooperazione, come d’altronde il presidente Toma aveva promesso di fare in campagna elettorale.