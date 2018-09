Screening per il tumore del seno: da lunedì 17 settembre test gratuito a Termoli

In linea con le campagne di prevenzione, Regione Molise e ASReM intensificano ulteriormente il programma di screening per la neoplasia della mammella.

Da lunedì 17 fino al 28 settembre sarà possibile fare gratuitamente il test di screening all’ Ospedale di Termoli (Viale S. Francesco, 1) per tutte le donne interessate che siano:

residenti in Molise;

rientranti nella fascia d’età tra i 50 ed i 69 anni;

che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma screening regionale negli ultimi 24 mesi).

Perciò, oltre a chi ha già ricevuto o riceverà la lettera d’invito a casa, Regione e ASReM hanno inteso estendere, per i prossimi mesi, la possibilità di partecipare anche alle donne non invitate.

Il programma prevede l’esecuzione della mammografia attraverso il camper mobile che, nell’arco dell’anno, copre l’intero territorio regionale.

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, tanto che rappresenta il 30% di tutte le neoplasie (fonte: I numeri del cancro in Italia 2016). Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento di frequenza di diagnosi, accompagnata, però, da una riduzione della mortalità, anche a livello regionale. Ciò è stato possibile anche grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce, che ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo.

Un ampio studio pubblicato sul Journal of Medical Screening (settembre 2012) e che ha passato in rassegna le ricerche pubblicate sui programmi di screening per il cancro al seno attivi in Europa ha mostrato che la mortalità si riduce del 25% per le donne che si sottopongono allo screening.

Per il momento, il mammografo mobile, quindi, sarà presente presso l’Ospedale di Termoli (Viale S. Francesco, 1) dal giorno 17 settembre al 28 settembre 2018 .

Tutte le donne interessate, che non abbiano ricevuto l’invito a casa, e che rispecchino le caratteristiche sopra specificate, possono recarsi presso l’Ospedale di Termoli per sottoporsi gratuitamente al test di screening.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui, o ci si può rivolgere a questi contatti:

Segreteria Amministrativa Screening Oncologici Regionali

Tel. 0874/409449

screening.oncologici@asrem.org