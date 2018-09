Guglionesi: primo giorno di scuola, rientro regolare e senza polemiche anche per il Liceo

Alle 8,05 è suonata la campanella e oggi a Guglionesi è ufficialmente iniziato per tutti gli studenti l’anno scolastico. Il rinvio era stato deciso dal sindaco Mario Bellotti per far completare le operazioni di trasloco dal Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di via Colombo, rimasto lesionato dal terremoto di agosto, alla scuola media di via Catania, che a sua volta si è trasferita in quella di piazza Indipendenza, dove ora si trovano insieme gli studenti delle medie e delle elementari. Le famiglie degli alunni del Liceo hanno ricevuto diverse rassicurazioni dal Comune e dallo stesso Prefetto dopo il sopralluogo accurato effettuato da vigili del fuoco, tecnici della Provincia, della Regione e dell’Asrem che hanno confermato l’idoneità della struttura di via Catania, oggetto nelle scorse settimane di molte perplessità avanzate dalle famiglie. “Il rientro è stato regolare, abbiamo avuto tutte le rassicurazioni e la scuola è stata anche risistemata” ha spiegato il vice preside Lino Fulvio.

Le famiglie erano preoccupate anche per il possibile crollo del palazzo di via Martiri D’Ungheria, dichiarato pericolante e sul quale è in corso una perizia tecnica. E’ stato accertato che la scuola di via Catania non rientra nel perimetro di ipotetico crollo del condominio.

Attendono invece ancora di riprendere le lezioni i piccoli alunni della seconda, della terza, della quarta e della quinta elementare di Portocannone. Il 24 settembre, salvo ulteriori ritardi, andranno a scuola nell’ex asilo di via Gramsci, di proprietà della curia, che i genitori stanno cercando di sistemare con lavori in economia. Gli alunni della prima elementare hanno iniziato regolarmente il 12 settembre nella scuola dell’infanzia comunale. Lavori si stanno portando avanti anche nell’oratorio di via Roma, anche questo di proprietà della curia, dove l’obiettivo è quello di riportare tutti gli studenti delle medie, che ora stanno frequentando le lezioni a San Martino.