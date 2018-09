Tragedia sulla tratta Campobasso-Roma, donna muore travolta da un treno

Una donna di 69 anni intorno alle 18 di oggi (domenica) è stata travolta e uccisa da un treno sulla tratta ferroviaria Roma-Cassino, nel territorio di Cervaro. I convogli lungo tratto di ferrovia teatro della tragedia sono stati bloccati per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e di rimuovere il corpo senza vita della pensionata. Il treno che percorre la tratta Campobasso-Roma, partito alle 16:20 dal capoluogo di regione molisano, è rimasto fermo nella stazione di Venafro per circa due ore e mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e i colleghi del commissariato di Cassino. Si indaga per risalire alle cause dell’incidente. Gli inquirenti non scartano alcuna ipotesi. Né quella dell’incidente né quella del gesto estremo. Da quanto si è appreso la donna risiedeva a Cervaro, paese a una manciata di chilometri da Cassino.