La ministra per il Sud Lezzi arriva in Molise per parlare di fondi europei. Cgil, Cisl e Uil: situazione drammatica, il Governo intervenga

di ANNA MARIA DI MATTEO

Si sono fatti trovare pronti i sindacati, alla visita, in Molise, prevista per lunedì 17 settembre, della ministra per il Sud, Barbara Lezzi. Una visita, la sua, che avrà come tema principale l’utilizzo dei fondi comunitari. Un argomento che per la Regione rappresenta una delle tante note dolenti. E i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, in una nota indirizzata proprio alla ministra, hanno ricordato come, su un totale di risorse messe a disposizione dall’Europa pari a 153 milioni e 700 mila euro, siano stati selezionati progetti per 103 milioni, pari al 67% del totale. “E se il fondo europeo di sviluppo regionale ha un livello di impegno pari al 72%, molto indietro nella programmazione – hanno puntualizzato i sindacati – il fondo sociale europeo è fermo al 57,2% e ciò desta preoccupazione perché – hanno spiegato i sindacati – è proprio all’interno di questo Fondo che rientrano le misure più vicine ai cittadini come l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà, l’aumento dell’occupazione, l’istruzione e la formazione. Ebbene, su questa voce, il livello di spesa certificata è fermo al 4,7%, una percentuale che si commenta da sola”, hanno denunciato i segretari regionali che hanno anche colto l’occasione per avanzare richieste e proposte alla rappresentante del governo Conte. Serve, hanno detto, una task force dedicata alla programmazione comunitaria e, rispetto alla strategia economica interna, vanno accelerati gli interventi del Patto del Molise, che al suo interno prevede la programmazione di opere di viabilità secondaria, di importanza strategica per la tenuta del già fragile sistema produttivo. Di fronte alla situazione di emergenza che sotto gli occhi di tutti i sindacati hanno chiesto alla ministra di farsi promotrice dell’istituzione, nella presidenza della Regione, di una cabina di regia con la partecipazione attiva e concreta anche delle parti economiche e sociali in cui si discutano le scelte di programmazione, non solo legate all’utilizzo delle risorse comunitarie.

Un appello accorato, quello che Cgil, Cisl e Uil hanno rivolto alla ministra Lezzi affinché l’emergenza che sta vivendo il Molise venga posta all’attenzione del governo centrale. Una emergenza economica diventata ormai anche emergenza sociale.