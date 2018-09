Il gruppo scout Agesci al sindaco: Isernia diventi la “Città della pace”

Nei giorni in cui si ricordano i bombardamenti di 75 anni fa, il gruppo scout Agesci ha voluto proporre un momento di riflessione organizzando il convegno che nel titolo dice tutto: “Pacifica-mente”. Si è discusso partendo proprio dalla seconda guerra mondiale. Le bombe sganciate su Isernia e su altre città del sud subito dopo l’armistizio non furono un errore, ma una scelta strategica ben precisa, pagata a caro prezzo da centinaia di innocenti, hanno spiegato i docenti universitari Giovanni Cerchia e Giuseppe Angelone. Durante l’incontro si è affrontato anche il tema dell’accoglienza dei migranti, con le attività promosse in città dalla cooperativa il Geco, e con altre azioni concrete finalizzate a favorire la pace. Significativa la testimonianza di un collaboratore del Sermig, il servizio missionario giovanile di Torino. Nel capoluogo di regione piemontese una fabbrica di armi della prima guerra mondiale è stato trasformato nell’”Arsenale della Pace”. L’incontro organizzato dagli scout del gruppo Agesci Isernia 1 – guidato da Achille Viespoli (che è anche responsabile regionale Agesci) è il frutto di un lavoro che ha tenuto impegnati i ragazzi per circa un anno. Il prossimo obiettivo è quello di coinvolgere direttamente anche il Comune in una serie di azioni finalizzate a promuovere la pace tra i popoli. Al sindaco sarà chiesto di fare di Isernia una “città della pace”. Tra le prime iniziative da mettere in campo, la partecipazione alla marcia della pace di Assisi.