Guglionesi, Prefetto rigetta ricorso con prescrizioni. Liceo a lezione in via Catania

Il prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, ha rigettato il ricorso presentato da alcuni genitori degli alunni iscritti al Liceo di Guglionesi contro l’ordinanza del sindaco che aveva disposto il trasferimento degli stessi studenti nelle scuole di via Catania in seguito al terremoto del 16 agosto. Le ispezioni e verifiche approfondite che si sono svolte il 13 e 14 settembre ed effettuate dopo il ricorso non hanno messo in evidenza particolari criticità. “Rilevato – si legge in sostanza nel provvedimento – che alla stregua delle risultanze emerse a seguito delle verifiche disposte, così come riportate nelle relazioni che si allegano al presente provvedimento, non emergono elementi idonei a giustificare la richiesta sospensione, né l’annullamento o la revoca del provvedimento impugnato, fermo restando l’adempimento da parte delle istituzioni competenti delle prescrizioni impartite dagli organi tecnici che hanno relazionato in merito”. Tra le prescrizioni c’è una barriera di un metro e mezzo per evitare l’accesso alla parte finale del cortile. Il Comune ha già comunicato al Prefetto gli interventi adottati.