Agnone. Minore colpisce al volto con una catena ospite comunità di accoglienza, denunciato

Agnone. Qualche battuta di troppo, questo il futile motivo che pare aver scatenato la lite tra due minori, entrambi ospiti di una comunità di accoglienza sita nell’alto Molise. I Carabinieri della locale Stazione hanno minuziosamente ricostruito i fatti che hanno portato al ferimento del giovane, accertando come una la lite, dapprima solo verbale, si è ben presto trasformata in una vera e propria aggressione. Ad avere la peggio uno dei due minori, colpito al volto con una catena in acciaio e costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Sono cominciati così i guai per il giovane aggressore che ora dovrà rispondere di una denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate.

Isernia. Nella notte, alla guida della propria auto, provoca incidente stradale mentre percorreva una strada del centro cittadino. Si tratta di un 40enne che ha speronato altra auto a cui doveva dare la precedenza. L’uomo sottoposto ad accertamenti tramite etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa vigente. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, intervenuti sull’incidente, hanno fatto scattare una denuncia nei confronti del conducente alla competente Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebrezza alcolica, con il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.