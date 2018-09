Scuole Isernia, il sindaco d’Apollonio: da lunedì 17 settembre tutti in classe

Con una nuova ordinanza (la n. 173/2018), il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha prorogato il divieto di utilizzo, ai fini didattici, delle sedi scolastiche denominate “Ex Centro Anziani” nel quartiere San Leucio ed “Ex V Settore” in località Acqua sulfurea.

Per quanto concerne la prima di dette scuole (Centro Anziani), il divieto varrà fino alla ultimazione dei lavori occorrenti per dare riscontro alle criticità sollevate dall’Asrem con lettera acquisita questa mattina al protocollo comunale. Per l’altra scuola (V Settore), invece, il divieto varrà fino a lunedì 24 settembre, giacché l’ufficio tecnico comunale ha comunicato che i lavori attualmente in corso saranno ultimati, prevedibilmente, solo per la fine della prossima settimana.

Il sindaco, però, ha chiarito che tutti i ragazzi lunedì prossimo, 17 settembre, andranno regolarmente a lezione, evitando anche i doppi turni.

Infatti, sono state immediatamente trovate adeguate soluzioni alternative, in quanto da lunedì prossimo le 5 aule destinate all’Ex V Settore saranno allocate nel fabbricato privato di Miranda (3 classi dell’infanzia) e nell’istituto “San Giovanni Bosco” a San Leucio (2 classi della primaria); mentre le 7 aule dell’Ex Centro Anziani verranno accolte nell’edificio scolastico Azzurro (3 classi) e in locali della chiesa San Giuseppe Lavoratore (4 classi). Tutto ciò, ovviamente, avrà durata temporanea, in attesa della sistemazione tecnico-sanitaria definitiva delle due sedi scolastiche oggetto dell’ordinanza.