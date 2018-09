Montenero di Bisaccia, sradicate duemila piante di canapa: danni per migliaia di euro

Diverse segnalazioni sono arrivate dalle associazioni di coltivatori di canapa per la serie di furti avvenuti in queste settimane in varie regioni. In Molise, a Montenero di Bisaccia, durante la notte, sono state sradicate duemila piante nel terreno di un aderente all’associazione ‘Gli Amici di Nonna Canapa’, che raccoglie 115 produttori in tutta Italia. E’ quanto riporta il sito dell’Ansa. “Le infiorescenze possono valere dai 200 agli 800 euro al kg, ecco perché arrivano di notte con i furgoni, tagliano tutto e fuggono per poi vendere al mercato nero – spiega per l’associazione Serena Caserio – Noi chiediamo alle forze dell’ordine di aiutarci, in questi giorni molti agricoltori dormono nei campi. Invece subiamo ingiustificate repressioni”. “Abbiamo cominciato a mettere videocamere sui campi” aggiunge Marco Sborgia, storico produttore di canapa industriale abruzzese”.