Isernia. Accertato caso di tubercolosi su migrante, trasferito ad Avezzano

Accertato un caso di tubercolosi a Isernia su un giovane migrante nordafricano ospitato in un Centro di accoglienza temporanea della provincia. Lo rende noto il direttore sanitario dell’Asrem, Antonio Lucchetti. Alcuni giorni fa “un giovane nordafricano è stato ricoverato – ha detto Lucchetti all’Ansa – all’Ospedale di Isernia. Dopo una prima diagnosi è stato trasferito ad Avezzano e dall’Uoc Malattie Infettive è arrivata la conferma. Per questo gli altri ospiti del Cat e tutte le persone con cui è entrato in contatto sono state sottoposte al test della tubercolina. I risultati arriveranno tra qualche giorno, ma posso anticipare che siamo tranquilli poiché nessuno ha manifestato sintomi sospetti”. Lucchetti ha detto anche che “negli stessi giorni una persona della provincia di Isernia era stata ricoverata, prima nell’ospedale cittadino, poi trasferita ad Avezzano, per sospetto di Tbc. Gli esami a cui e’ stato sottoposto il soggetto nel nosocomio abruzzese hanno dato, in questo caso, esito negativo”