Isernia. Operai irregolari al lavoro in un’azienda agricola, controlli e multe salate

I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Isernia, personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso e della Stazione Carabinieri di Sesto Campano, hanno eseguito controlli presso attività imprenditoriali operanti nel settore agricolo, in Isernia ed in altri comuni della provincia. Varie sono state le aziende controllate e il responsabile di una di queste è stato sanzionato in via amministrativa perché sono state riscontrate irregolarità per le posizioni di tre lavoratori. Le sanzioni complessivamente ammontano a circa novemila euro