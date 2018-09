Bando periferie, Federico (5Stelle): i progetti in cantiere sono salvi

Bando periferie, i progetti già in cantiere sono salvi. L’annuncio arriva dal parlamentare molisano del Movimento 5Stelle, Antonio Federico che ha confermato l’ impegno del governo Conte a trovare con i sindaci una soluzione in tempi brevi. “La soluzione prevista – ha spiegato Federico – è quella di inserire nel primo decreto utile, successivo alla conversione del Milleproroghe, una norma che, di fatto, dia ai Comuni la possibilità di recuperare quei progetti già in fase avanzata. Sarà inoltre garantita – ha concluso il parlamentare – la possibilità di avviare le convenzioni per i progetti la cui realizzazione è prevista nel prossimo biennio, come quelli di Campobasso ed Isernia”.