A un mese dal sisma si torna a scuola anche nei centri più colpiti. La mappa degli istituti

A distanza di un mese dalle scosse di terremoto che hanno colpito il Basso Molise si torna a scuola anche nei centri più colpiti. A Palata le attività sono riprese senza disagi negli edifici che accolgono oltre centotrenta alunni. Una cerimonia con gli interventi delle autorità per condividere l’inizio dell’anno scolastico. Si punta sulla sicurezza e si valutano anche altri spazi idonei in paese da mettere a disposizione dell’intero territorio. Così il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini intervenuta anche a Petacciato e a Montecilfone.

Attività riprese senza disagi anche a Larino, Montecilfone e negli altri centri dove non sono state riscontrate criticità agli edifici. A Guglionesi, dove la sede del Liceo è inagibile tutto rinviato a lunedì per consentire i traslochi e ulteriori verifiche chieste dai genitori e nuovi sopralluoghi. Obiettivo: superiori nella sede delle medie di via Catania e tutte le altre in piazza Indipendenza.

A Portocannone, dove l’istituto è stato chiuso in seguito alle scosse, la prima elementare ha ripreso nei locali dell’infanzia; le altre quattro classi dovranno aspettare il 24 settembre in attesa della verifica dell’idoneità dell’ex asilo parrocchiale.

Per ora le tre classi delle medie sono state trasferite in via provvisoria a San Martino in Pensilis per garantire il diritto allo studio ma il Comune e la preside si stanno attivando per far rientrare gli alunni in paese appena saranno disponibili i locali.

E a distanza di sedici anni dal terremoto di San Giuliano di Puglia lezioni ancora nei prefabbricati donati dalla solidarietà per un centinaio di alunni della primaria e della secondaria di Colletorto.

A distanza di sedici anni dal sisma una situazione di provvisorietà diventata ordinaria mentre si aspettano i nuovi edifici in via di costruzione dopo l’abbattimento delle scuole in viale Molise.