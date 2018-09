Guglionesi: slitta a lunedì l’apertura delle scuole. Tutto regolare a Larino

Rinviato a lunedi 17 settembre l’inizio delle lezioni per tutte le scuole di Guglionesi. La decisione l’ha presa questa mattina il sindaco Mario Bellotti che ha firmato un’apposita ordinanza che si è resa necessaria per permettere di completare i traslochi che stanno interessando non solo il Liceo, ma anche la scuola media e che si stanno rivelando più impegnativi del previsto. Questa mattina a Guglionesi sono arrivati tecnici della Protezione Civile, dei vigili del fuoco e dell’Asrem per un ulteriore controllo sulla scuola di via Catania dopo che nei giorni scorsi alcuni genitori avevano presentato un esposto in Procura e una richiesta di sospensiva al Prefetto dell’ordinanza del sindaco che disponeva il trasferimento degli studenti del Liceo. Un controllo accurato da cui non sarebbero emerse criticità e che confermerebbe che la struttura è idonea a ospitare gli alunni. Inizio regolare delle lezioni domani anche a Larino dove il sindaco Pino Puchetti questa mattina ha incontrato i genitori degli alunni della scuola elementare e materna ‘Rosano’, che si trova di fronte al Vietri e interessata nei giorni scorsi da lavori urgenti sollecitati dalla Protezione Civile su due pilastri, già danneggiati prima del terremoto. Il sindaco ha rassicurato i genitori sulle condizioni della scuola e annunciato che entro dicembre dovrebbe arrivare un finanziamento per lavori di adeguamento sismico. Tutto regolare per gli altri istituti.