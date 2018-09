Il Presidente della Regione, Donato Toma, con proprio decreto ha nominato sottosegretario alla Presidenza della Giunta il consigliere regionale Quintino Pallante. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva e potrà partecipare alle riunioni della Giunta ma senza diritto di voto. Inoltre potrà essere delegato dal Presidente per particolari mansioni e potrà rispondere alle interrogazioni in Consiglio regionale.