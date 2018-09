Scuola: inizio tra incognite ed emergenze in tutta la Regione. Mille iscritti in meno rispetto al 2017

Campanella pronta a suonare per gli studenti molisani che giovedì 13 settembre tornano sui banchi di scuola. Un nuovo anno scolastico che parte con molte incognite e con tante emergenze. A partire dai danni del terremoto di agosto che ha aggravato una situazione già precaria determinando la chiusura di molte scuole, tra Guglionesi, Portocannone e Larino e innescando un braccio di ferro tra famiglie e amministrazioni comunali che stanno cercando le soluzioni più sicure in una già difficile organizzazione scolastica. Ma l’argomento scuole sicure interessa tutta la Regione, passando per il capoluogo, per Agnone, per Isernia. Campobasso, negli ultimi giorni, è stato anche alle prese con l’emergenza trasporti, con la decisione del Comune di sospendere le corse autobus dal terminal a causa del taglio dei fondi regionali. Un provvedimento che ha messo in allerta migliaia di studenti dei centri intorno al capoluogo. Oggi a palazzo Vitale, c’è stato un incontro chiarificatore tra il presidente Toma, l’assessore ai trasporti Niro, il sindaco di Campobasso, Battista e l’assessore comunale ai trasporti De Bernardo. Al termine del vertice, la Regione ha assunto l’impegno di erogare una somma aggiuntiva, ma solo dietro una procedura di richiesta corretta da parte del Comune. A sua volta il sindaco ha annunciato la revoca della sospensione. Dunque giovedì al Terminal ci saranno i bus per collegare la stazione dei pullman al centro città.

Continuano invece i problemi anche a Guglionesi, dove proprio oggi è iniziato il trasloco degli arredi e del materiale necessario alla didattica dal Liceo Linguistico e delle Scienze Umane alla nuova sede di via Catania. Decisione che è stata contestata da alcune famiglie che hanno impugnato l’ordinanza del sindaco Mario Bellotti. E’ probabile che l’inizio delle lezioni slitterà a lunedì 17 settembre se le operazioni di trasloco non termineranno per domani. Lo stesso sindaco insieme alla dirigente scolastica Maddalena Chimisso ha incontrato anche le famiglie degli studenti delle scuole materne, elementari e medie, rassicurandoli sulle condizioni dell’edificio di piazza Indipendenza che ospiterà per quest’anno anche le medie per un totale di 420 alunni. Regolare l’inizio delle lezioni e già da venerdì inizieranno le nuove prove di evacuazione considerando che la popolazione studentesca per quell’edificio è aumentata di circa 140 unità. Ma l’inizio del nuovo anno scolastico in Molise deve fare i conti anche con il calo degli studenti, che poi va di pari passo con il calo demografico. Oltre 38 mila gli alunni tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, quasi mille in meno rispetto allo scorso anno, un dato che fa saltare il Molise in testa alla classifica italiana di decremento degli iscritti. Per la Cgil il settore è stato abboadonato all’ordinaria amministrazione: “Il piano di dimensionamento scolastico è fermo al 2006, il numero degli istituti comprensivi è il più alto d’Italia, la legge sul sistema d’istruzione e formazione è datata, l’edilizia scolastica versa in una situazione drammatica” hanno dichiarato dal sindacato