Isernia. Code all’ambulatorio di ortopedia, protestano gli utenti

Proteste questa mattina, all’ospedale Veneziale di Isernia, a causa dei lunghi tempi d’attesa per le visite all’ambulatorio di ortopedia. Un solo medico e un solo infermiere – hanno spiegato alcuni pazienti – sono stati costretti far fronte a decine di prenotazioni. Una situazione di disagio – hanno aggiunto – non solo per chi è in fila in attesa del proprio turno, ma anche per il personale che opera in ospedale, visto che con gli organici ridotti non si possono dare risposte a tutte gli utenti. Per questo si chiede alla Asrem di rivedere il sistema delle prenotazioni o, meglio, di mettere più medici a disposizione per le visite.